Traffico Roma del 08-03-2023 ore 17 | 00

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità code per incidente sulla Tuscolana tra Umbertide e via Arco di Travertino direzione Cinecittà trafficato il Lungotevere con rallentamenti tra ponte Umberto e Ponte Cavour in direzione Flaminio Corso di Francia code per Traffico anche in via della Pineta Sacchetti In entrambe le direzioni sulla Cassia all'incrocio con via di Grottarossa nelle due direzioni dalle 17 alle 20 un corteo da Piazzale Ostiense raggiungere al largo Bernardino da Feltre sfila lungo a piazza Porta San Paolo via Marmorata Piazza dell'emporio Ponte Sublicio via di Porta Portese via Induno e Viale Trastevere deviate diverse linee di bus intanto prosegue lo sciopero nel trasporto pubblico locale possibile riduzione di corse fino alle 17 per metro ferrovia termini Centocelle bus e tram

