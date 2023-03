Traffico Roma del 08-03-2023 ore 13:30 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla diramazione Roma sud della A1 per un veicolo in fiamme e fumo sulla carreggiata si è formata una coda di un km tra la barriera di Roma sud e Monte Porzio Verso l’auto Sole poco il Traffico sulle altre strade intorno alla capitale in città incidenti con code in via di Torrevecchia altezza via Di Tommaso bernetti e sul Tevere della Farnesina altezza Piazza Trilussa altro incidente con Traffico fortemente rallentato su via Pietro Bembo Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla metro ha interrotto il servizio tra Ottaviano e Battistini per problemi tecnici in corso lo ricordiamo lo sciopero del trasporto pubblico locale è proprio sulla metro a chiuse le stazioni Spagna Vittorio Emanuele Re di Roma e Ponte ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla diramazionesud della A1 per un veicolo in fiamme e fumo sulla carreggiata si è formata una coda di un km tra la barriera disud e Monte Porzio Verso l’auto Sole poco ilsulle altre strade intorno alla capitale in città incidenti con code in via di Torrevecchia altezza via Di Tommaso bernetti e sul Tevere della Farnesina altezza Piazza Trilussa altro incidente confortemente rallentato su via Pietro Bembo Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla metro ha interrotto il servizio tra Ottaviano e Battistini per problemi tecnici in corso lo ricordiamo lo sciopero del trasporto pubblico locale è proprio sulla metro a chiuse le stazioni Spagna Vittorio Emanuele Re die Ponte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via Pietro Bembo ?????? #Traffico rallentato altezza Via Benedetto Aloisi Masella in entrambe l… - astralmobilita : ??? #A24 #TrattoUrbano rimossa auto in panne, traffico regolare ? #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ - PupiaTv : Il sistema delle “triangolazioni” nel traffico di rifiuti: a Roma corso di formazione del Polieco… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via della Pineta Sacchetti ??????Rallentamenti altezza Via Francesco Crucitti in entrambe le dir… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Cassia ??????Rallentamenti altezza Via di Grottarossa in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio -