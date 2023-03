Traffico Roma del 08-03-2023 ore 11:30 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare Attenzione ci sono in colonna tra La Tiburtina è uscita La Rustica permangono difficoltà sulla Flaminia dove per lavori Ci sono cose da Labaro il video di Tor di Quinto sotto la turbano della Roma L’Aquila restano cose per Traffico intenso da Palmiro Togliatti alla tangenziale est code anche tra Tor Cervara all’immissione per il raccordo in tangenziale rallentamenti con possibili code dal vivo con la stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico al centro ci sono in coronavirus sul lungo Tevere da Castel Sant’Angelo all’isola Tiberina in direzione quindi di Porta Portese è sempre sul lungotevere orientamenti con code da Ponte Vittorio Emanuele all’ara Pacis ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 marzo 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare Attenzione ci sono in colonna tra La Tiburtina è uscita La Rustica permangono difficoltà sulla Flaminia dove per lavori Ci sono cose da Labaro il video di Tor di Quinto sotto la turbano dellaL’Aquila restano cose perintenso da Palmiro Togliatti alla tangenziale est code anche tra Tor Cervara all’immissione per il raccordo in tangenziale rallentamenti con possibili code dal vivo con la stazione Tiburtina fino allo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico al centro ci sono in coronavirus sul lungo Tevere da Castel Sant’Angelo all’isola Tiberina in direzione quindi di Porta Portese è sempre sul lungotevere orientamenti con code da Ponte Vittorio Emanuele all’ara Pacis ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cinquewit : PEREGRINARE Il traffico di esseri umani, soprattutto delle donne, per sfruttamento sessuale dopo le Primavere Arabe… - michelecasimir3 : A Roma, sulla via Nomentana, 2 poveri operai sono intenti a potere gli alberi da oltre 2 mesi (e parliamo di svaria… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - via di Grottarossa ?? ?? ?? Traffico rallentato altezza Via Parabiago in entrambe le direzioni #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Via della Pineta Sacchetti ?? ?? ?? Traffico rallentato altezza Via Clemente XII in entrambe le… - astralmobilita : ??? #A24 #RomaTeramo #TrattoUrbano #incidente rimosso, traffico regolare ? #Roma @WazeLazio #viabiliLAZ -