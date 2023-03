Traffico Roma del 08-03-2023 ore 09:30 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi permangono difficoltà nella zona nord della raccordo anulare un incidente però ok con una mente in carreggiata esterna a partire dalla Salaria fino allo svincolo Trionfale Ottavia sempre in esterna in coda per Traffico intenso da Dio con la Roma Fiumicino Sino all’uscita Pontina Eur è ancora in carreggiata esterna cosa tratti dalla Laurentina allo svincolo per la Tuscolana è tra La Rustica lo svincolo per la Tiburtina in carreggiata interna incolonnamenti tra la Bufalotta bivio con la Roma L’Aquila e successivamente a partire dal a Casilina fino allo svincolo Ardeatina sulla Roma L’Aquila incidente code da Settecamini al Raccordo Anulare e proprio quando supera turbano abbiamo quelli per Traffico intenso dal raccordo ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi permangono difficoltà nella zona nord della raccordo anulare un incidente però ok con una mente in carreggiata esterna a partire dalla Salaria fino allo svincolo Trionfale Ottavia sempre in esterna in coda perintenso da Dio con laFiumicino Sino all’uscita Pontina Eur è ancora in carreggiata esterna cosa tratti dalla Laurentina allo svincolo per la Tuscolana è tra La Rustica lo svincolo per la Tiburtina in carreggiata interna incolonnamenti tra la Bufalotta bivio con laL’Aquila e successivamente a partire dal a Casilina fino allo svincolo Ardeatina sullaL’Aquila incidente code da Settecamini al Raccordo Anulare e proprio quando supera turbano abbiamo quelli perintenso dal raccordo ...

