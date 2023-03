Traffico Roma del 08-03-2023 ore 08:30 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Cominciamo con il raccordo anulare ci sono disagi nel quadrante Nord in particolare in carreggiata esterna appena alzata da un incidente incidente che sta provocando incolonnamenti tra le uscite Flaminia e Cassia sempre in esterna code per Traffico intenso tra le uscite a Boccea Aurelia e poi dal vivo Roma Fiumicino fino all’uscita Pontina Eur ancora in carreggiata esterna code tra La Rustica lo svincolo per la Tiburtina trafficata anche la carreggiata interna del raccordo interessata da code tra la Bufalotta il video con la Roma L’Aquila è ancora altre cose a partire dalla Casilina allo svincolo Ardeatina Data l’ora ci sono cose su tutte le consolari in entrata in città disagi sulla Urbano della Roma L’Aquila incidente e code ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 marzo 2023) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Cominciamo con il raccordo anulare ci sono disagi nel quadrante Nord in particolare in carreggiata esterna appena alzata da un incidente incidente che sta provocando incolonnamenti tra le uscite Flaminia e Cassia sempre in esterna code perintenso tra le uscite a Boccea Aurelia e poi dal vivoFiumicino fino all’uscita Pontina Eur ancora in carreggiata esterna code tra La Rustica lo svincolo per la Tiburtina trafficata anche la carreggiata interna del raccordo interessata da code tra la Bufalotta il video con laL’Aquila è ancora altre cose a partire dalla Casilina allo svincolo Ardeatina Data l’ora ci sono cose su tutte le consolari in entrata in città disagi sulla Urbano dellaL’Aquila incidente e code ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #traffico - Raccordo Anulare ??????Code tra Romanina e Appia ?? Interna #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 08:41 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 08:38 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - romaatac1 : ?? #BusRoma #RomaSud #atac ?? #Incidente in via Cristoforo Colombo, #traffico intenso tra via Ermanno Wolf Ferrari e… - niceguysean : RT @capitelli_piero: A Roma c’è il blocco del traffico nelle domeniche ecologiche blocco anche per Diesel euro 6 ma questi non li blocca ne… -