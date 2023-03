Traffico Roma del 08-03-2023 ore 08:00 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Eventualmente questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità è il Traffico in studio Stefano Baiocchi Data l’ora Ci sono rallentamenti con code su tutte le consolari entrata verso il centro città particolarmente trafficata la Flaminia interessata n’è ancora una 20 a partire da Labaro Siamo al Bio di Tor di Quinto ci sono due code naturalmente anche sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone sulla Salaria code da Fidene all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare incolonnamenti a tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino alla Conad Latina in carreggiata esterna rallentamenti con code dal vivo con la Roma L’Aquila allo svincolo Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L’Aquila dal raccordo alla tangenziale est ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Eventualmente questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità è ilin studio Stefano Baiocchi Data l’ora Ci sono rallentamenti con code su tutte le consolari entrata verso il centro città particolarmente trafficata la Flaminia interessata n’è ancora una 20 a partire da Labaro Siamo al Bio di Tor di Quinto ci sono due code naturalmente anche sulla Cassia tra la Giustiniana Tomba di Nerone sulla Salaria code da Fidene all’aeroporto dell’Urbe sul Raccordo Anulare incolonnamenti a tratti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino alla Conad Latina in carreggiata esterna rallentamenti con code dal vivo con laL’Aquila allo svincolo Tiburtina incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo alla tangenziale est ...

