Traffico di rifiuti, l’imprenditore intercettato al telefono con il presunto affiliato alla ‘ndrangheta: “Sono terre, non macerie” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Uno degli imprenditori coinvolti nell’inchiesta per Traffico illecito di rifiuti della Direzione distrettuale antimafia di Milano era in “rapporti professionali” con Pietro Paolo Portolesi, presunto affiliato della ‘ndrangheta in passato factotum di Pasqualino Marando, considerato dagli inquirenti un boss del narcoTraffico, coinvolto in numerose inchieste giudiziarie con l’ultimo arresto nel 2022 per gli appalti all’Ortomercato di Milano e lo smaltimento di rifiuti prodotti nel cantiere di Scalo Romana a Milano dove si sta realizzando il futuro villaggio olimpico per Milano-Cortina 2026. C’è anche questo particolare che emerge dal decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla pm della Dda di Milano, Silvia Bonardi, che indaga per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Uno degli imprenditori coinvolti nell’inchiesta perillecito didella Direzione distrettuale antimafia di Milano era in “rapporti professionali” con Pietro Paolo Portolesi,dellain passato factotum di Pasqualino Marando, considerato dagli inquirenti un boss del narco, coinvolto in numerose inchieste giudiziarie con l’ultimo arresto nel 2022 per gli appalti all’Ortomercato di Milano e lo smaltimento diprodotti nel cantiere di Scalo Romana a Milano dove si sta realizzando il futuro villaggio olimpico per Milano-Cortina 2026. C’è anche questo particolare che emerge dal decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dpm della Dda di Milano, Silvia Bonardi, che indaga per ...

