Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CremaschiG : RT @CollotMarta: Cominciamo l #8marzo in presidio sotto le biglietterie di TPER a Bologna, in solidarietà con le dipendenti della ditta est… - vicinipaola_ : RT @CollotMarta: Cominciamo l #8marzo in presidio sotto le biglietterie di TPER a Bologna, in solidarietà con le dipendenti della ditta est… - dvaldi1 : RT @CollotMarta: Cominciamo l #8marzo in presidio sotto le biglietterie di TPER a Bologna, in solidarietà con le dipendenti della ditta est… - EstebBeltramino : Tper, a Bologna bando per 127 bus a idrogeno #motori - UmV1982 : RT @CollotMarta: Cominciamo l #8marzo in presidio sotto le biglietterie di TPER a Bologna, in solidarietà con le dipendenti della ditta est… -

È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando per l'acquisto degli autobus a idrogeno previsti per il bacino dinell'ambito del progetto di energy mix che, in accordo con il Comune e la Città Metropolitana di, sta mettendo in campo per rispettare lo sfidante obiettivo della neutralità ...Alle 8 il sindacato di base Usb si è riunito davanti alla biglietteriadi via Marconi in ... anche per bimbi, bimbe e genitori8 marzo festa della donna diritti mobilitazioneÈ stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando per l'acquisto degli autobus a idrogeno previsti per il bacino dinell'ambito del progetto di energy mix che, in accordo con il Comune e la Città Metropolitana di, sta mettendo in campo per rispettare lo sfidante obiettivo della neutralità ...

Via al bando di gara per 127 bus a idrogeno BolognaToday

(FERPRESS) – Bologna, 8 MAR – È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per l’acquisto degli autobus a idrogeno previsti per il bacino di Bologna nell’ambito del pr ...È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando per l'acquisto degli autobus a idrogeno previsti per il bacino di Bologna nell'ambito del progetto di energy mix che Tper, ...