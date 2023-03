Tottenham Stadium tutto esaurito per l'arrivo del Milan: ecco quanti tifosi rossoneri sono arrivati dall'Italia (Di mercoledì 8 marzo 2023) tutto esaurito al Tottenham Stadium per la sfida di Champions tra Tottenham e Milan di stasera. Nell’impianto inglese ci saranno circa... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023)alper la sfida di Champions tradi stasera. Nell’impianto inglese ci saranno circa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Il Tottenham Stadium in una parola: troppo. Troppo figo, troppo inutilmente figo, troppo moderno, troppo spocchioso… - dchinellato : ???? The quiet before the storm. Tottenham v AC Milan here in about 2 hours. There’s a spot to #ChampionsLeague Last… - charlesdekntl : RT @MilanPress_it: ?????????????????? ????????????: ???????????? ?????????????? ???????????????? I rossoneri hanno lasciato pochi istanti fa l’hotel: più di mezz’ora di pullm… - cmdotcom : Tottenham Stadium tutto esaurito per l'arrivo del #Milan: ecco quanti tifosi rossoneri sono arrivati dall'Italia… - Gh123io : RT @LucaManinetti: ?? Il #Milan in arrivo al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. #ChampionsLeague ????? -