Tottenham-Milan | Maldini | “Sarebbe incredibile arrivare tra le prime otto in Europa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Paolo, dirigente del, è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida di Champions League contro il: “tra led’, specialmente considerando da dove siamo partiti. Il nostro obiettivo è tornare dove apparteniamo, ma al momento è un’impresa titanica. E senza un bilancio in regola non si è tra le top 8 ine tra lequattro in Italia. Stadio? Per essere competitivi ne serve uno moderno“.ha poi ricordato Italo Galbiati: “Grande dispiacere, mi è stato molto vicino. C’è molta tristezza da parte di una generazione come la nostra“. SportFace.