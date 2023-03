Tottenham-Milan le pagelle e il tabellino della partita (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Ritorno degli ottavi di finale, scontro fondamentale per Pioli. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Crocevia fondamentale per il Milan per questa stagione: fuori dalla lotta per lo scudetto, i rossoneri hanno a disposizione due risultati su tre per poter accedere ai quarti di finale. Pioli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 8 marzo 2023) . Ritorno degli ottavi di finale, scontro fondamentale per Pioli. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Crocevia fondamentale per ilper questa stagione: fuori dalla lotta per lo scudetto, i rossoneri hanno a disposizione due risultati su tre per poter accedere ai quarti di finale. Pioli Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Parte il corteo della Curva Sud del #Milan verso lo stadio del #Tottenham #ChampionsLeague - Gazzetta_it : Terim: 'Milan, Leao vale 100 milioni. De Ketelaere? Se lo allenassi io...' #UCL #TottenhamMilan - AntoVitiello : Milan e Tottenham giocheranno con il lutto al braccio per la scomparsa di Galbiati - andrealogiudice : Il colpo di testa di @HKane mi ha ricordato #Vialli in un #Bari #Sampdoria d'annata Che ricordi #GianlucaVialli ??… - Simone_DC : Milan ai quarti. Il Tottenham questa partita non la vince mai. Mai. #TottenhamMilan #tottenhamvsmilan -