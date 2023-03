Tottenham-Milan | le formazioni ufficiali | Giroud c’è

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 8 marzo 2023)si giocano l’accesso ai quarti di finale di Champions League in una sfida cruciale, di cui a breve vi forniremo le. Dopo la vittoria di misura dei rossoneri nella gara d’andata, il verdetto rimane ancora in bilico e apertissimo. Basteranno 90 minuti per decretare il nome della squadra qualificata? Lo scopriremo nella notte del “New White Hart Lane”. La squadra di Conte ha iniziato male questo mese di marzo, con due sconfitte di fila tra campionato ed FA Cup. Dier assente perché squalificato, in più l’infermeria continua ad essere piuttosto piena per il tecnico leccese, che però può fare affidamento a centrocampo sull’ormai ristabilito Højbjerg. Per ribaltare l’insuccesso di 3 settimane fa, poi, c’è ovviamente ancora spazio per il tridente composto da Kulusevski e Son in appoggio ...