TotalEnergies: lo sciopero non ferma i carburanti in Francia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nessuna penuria di carburanti in Francia a seguito dello sciopero generale indetto per oggi dai sindacati contro la riforma delle pensioni decisa dal governo. Lo indica il gruppo TotalEnergies secondo ...

