Tosca | la versione del marzo 2000 andata in scena alla Scala | cast | curiosità e opera completa – VIDEO

(Di mercoledì 8 marzo 2023)è un’lirica in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica.Si tratta forse dell’più famosa (se non la più famosa, è sicuramente una delle) del famoso operista nato a Lucca nel 1858, emblema dell’mondiale.La prima rappresentazione della(tratta da un dramma storico in cinque atti scritto dal drammaturgo francese Victorien Sardou) si tenne a Roma il 14 gennaio 1900 e da allora è stata replicata migliaia di volte in giro per il mondo.L’viene spesso proposta da Rai 5 (canale Rai sempre attento all’aspetto culturale) in diverse versioni e in questo caso vogliamo parlare dellainnelnei ...

...rivisitazione in chiave moderna fatta dal cantautore bolognese dell'opera di Giacomo Puccini. Così lo sceglie per affiancarlo in una nuovadi Meri Luis , inserita nell'album del 2011 ...... proposto per la prima volta in questa occasione invinile rosso trasparente. Lucio Dalla ... si avvicinava ai suoi antichi amori operistici con ' La' , aiutava Gianni Morandi a ...Matrice pop - jazz e melodica, rock mediterraneo che abbraccerà anche il fado e l'opera lirica inmusical (amore disperato), la canzone napoletana ( Caruso) e il funky. Lucio non è ...

Genova, Teatro Carlo Felice – Tosca – Connessi all'Opera Connessi all'Opera

MONTEROTONDO MARITTIMO - Andrà in scena una rivisitazione della famosa "Andromaca" di Euripide, tra tragedia e commedia. La compagnia pisana I sacchi di ...Mentre sono in via di definizione le prossime date in calendario, che comprendono diversi titoli, viene intanto confermata la replica del prossimo sabato 11 marzo a Milano: Tosca di Giacomo Puccini.