Torrione | rimossi i sigilli per l’operazione di bonifica da amianto

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati tolti questa mattina, in via Volontari della Libertà, a, idell’area che ospita i detriti frutto della demolizione dell’ex Istituto Sacro cuore, finiti nel mirino della magistratura per la presenza di. Oggi, con il monitoraggio dei vigili urbani di Salerno, il pm Alessandro Di Vico ha autorizzato l’ingresso degli operai della ditta specializzata per la rimozione di due tubi in Eternit. Con un preciso crono programma, concordato con l’Asl di Salerno, nei prossimi giorni si procederà anche alla rimozione di tutti i detriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.