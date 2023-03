Tornare in forma online e gratis: 6 app fitness realizzate dalle donne per le donne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per il mese che celebra l’8 marzo e la Giornata Internazionale della Donna, Apple pubblica anche quest’anno nuovi contenuti per Tornare in forma, dedicati alla crescita e al benessere femminile. In particolare sarà disponibile una selezione di app ideate dalle donne per le donne, messe a punto da influencer, content creator o imprenditrici italiane. L’obiettivo è quello di offrire a tutte le donne alcuni suggerimenti che possano aiutare a migliorare il proprio stile di vita, per vivere in modo più sano o per ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente. Leggi anche › Non riesco a dimagrire: ecco perché ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per il mese che celebra l’8 marzo e la Giornata Internazionale della Donna, Apple pubblica anche quest’anno nuovi contenuti perin, dedicati alla crescita e al benessere femminile. In particolare sarà disponibile una selezione di app ideateper le, messe a punto da influencer, content creator o imprenditrici italiane. L’obiettivo è quello di offrire a tutte lealcuni suggerimenti che possano aiutare a migliorare il proprio stile di vita, per vivere in modo più sano o per ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente. Leggi anche › Non riesco a dimagrire: ecco perché ...

