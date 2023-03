Torino, Cairo: “Serve unità tra i club, dobbiamo valorizzare i diritti TV” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, sposa la linea del proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e di Gerry Cardinale, proprietario del Milan: i fondi non devono entrare in questo momento nella media company della Serie A. “Quando. nel 2021. c’era la possibilità dell’ingresso dei fondi. io ero favorevole perché il calcio era in un momento economicamente molto difficile – ha ricordato Cairo, a margine dell’annuncio del rinnovo triennale della sponsorizzazione di Banca Mediolanum sulla Maglia Azzurra del Giro d’Italia, quella del miglior scalatore –. Non che oggi siamo in un momento straordinario, ma qualche miglioramento c’è stato. Sento dire da Cardinale che ci sono strade diverse per valorizzare il calcio: vediamo se ci sono delle alternative, ragioniamoci insieme. I nostri diritti tv sono ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il presidente del, Urbano, sposa la linea del proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e di Gerry Cardinale, proprietario del Milan: i fondi non devono entrare in questo momento nella media company della Serie A. “Quando. nel 2021. c’era la possibilità dell’ingresso dei fondi. io ero favorevole perché il calcio era in un momento economicamente molto difficile – ha ricordato, a margine dell’annuncio del rinnovo triennale della sponsorizzazione di Banca Mediolanum sulla Maglia Azzurra del Giro d’Italia, quella del miglior scalatore –. Non che oggi siamo in un momento straordinario, ma qualche miglioramento c’è stato. Sento dire da Cardinale che ci sono strade diverse peril calcio: vediamo se ci sono delle alternative, ragioniamoci insieme. I nostritv sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo: 'Fondi in Serie A? Ragioniamo sulle alternative' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo: 'Fondi in Serie A? Ragioniamo sulle alternative' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo: 'Fondi in Serie A? Ragioniamo sulle alternative' - napolimagazine : TORINO - Cairo: 'Fondi in Serie A? Ragioniamo sulle alternative' - apetrazzuolo : TORINO - Cairo: 'Fondi in Serie A? Ragioniamo sulle alternative' -