Torino, Cairo risponde a Juric: 'L'ho assecondato in tutto' (Di mercoledì 8 marzo 2023) A margine di un evento riguardante il Giro d'Italia 2023, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del futuro di Ivan Juric: "Abbiamo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) A margine di un evento riguardante il Giro d'Italia 2023, il presidente del, Urbano, ha parlato del futuro di Ivan: "Abbiamo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino, Cairo risponde a Juric: 'L'ho assecondato in tutto': A margine di un evento riguardante il Giro d'Italia 20… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Torino. Cairo 'Con Juric colloquio privato, ambizioso come lui' - Luxgraph : Toro: Cairo risponde a Juric. E non sono esattamente delle carezze... - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo: 'Sono ambizioso come Juric, l'ho sempre accontentato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Cairo: 'Sono ambizioso come Juric, l'ho sempre accontentato' -