Torino al lavoro per esercitare l'opzione di rinnovo di Karamoh: la situazione

Yann Karamoh, attaccante del Torino, sta decisamente brillando con Ivan Juric in panchina e ora i granata pensano al rinnovo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati avrebbero già avviato i contatti con il suo agente per esercitare l'opzione di prolungamento presente nel suo contratto.

