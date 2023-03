Tish oggi è su TikTok ed è un’altra persona rispetto ad Amici VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Tutti ricorderannouno dei giovani talenti didi Maria De Filippi. La cantanteha perso tantissimo peso e svelato che il suo percorso all’interno della scuola più famosa della televisione è stato molto complicato. L’artista mostra la nuova immagine sucon quasi 4 milioni di visualizzazioni. @dots official poco #18 #ufficiale #mariadefilippi ? SOFTCORE X NDA – ?????? Ilpubblicato dalla giovane cantante fa capire, senza girarci troppo intorno, quanto ha sofferto per chi aveva criticato il suo aspetto fisico sottolineando i chili in più come ricorda un utente: “Al serale aveva preso un pochino di peso e molti le dicevano che era ingrassata”.mostra le sue foto ...