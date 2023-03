Tish | la drammatica notizia dopo Amici | italiani senza parole

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 8 marzo 2023) PERSONAGGI TV. La ex cantante di, pubblica un video su Tik Tok. Questo in oche ore diventa virale perché la giovane sembra irriconoscibile ed è cambiata tantissimo da quando il grande pubblico la seguiva in diretta dal talent di Canale 5, Ecco cosa è successo. Leggi anche: Giovanna Civitillo spiazza tutti: “In queste foto, in realtà, siamo in tre…” Leggi anche: Bianca Balti choc a “Belve”: la confessione inaspettata lasciaLa ex allieva irriconoscibileè stata una concorrente di, nell’edizione tra il 2018 e il 2019, aveva i capelli rosso fuoco e un puntino disegnato sotto ogni occhio.con la sua voce e la sua bravura era arrivata fino al Serale del talent di Canale 5 aggiudicandosi la semifinale e poi il premio di ...