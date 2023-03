Tirreno-Adriatico, Ganna non molla il vertice: è ancora il leader della corsa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Jasper Philipsen, con il tempo di in 5h19’08”, ha vinto la terza tappa della 58esima Tirreno-Adriatico di ciclismo, disputata da Follonica (Grosseto) a Foligno (Perugia) e lunga 216 chilometri. Il belga ha preceduto, al termine di uno sprint innescato dall’olandese Mathieu Van der Poel, il tedesco Phil Bauhaus, secondo, e l’eritreo Biniam Girmay, terzo. Quarto Matteo Moschetti e quinto Simone Consonni. Filippo Ganna ha conservato la maglia azzurra di leader della classifica generale. (Ansa). https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 marzo 2023) Jasper Philipsen, con il tempo di in 5h19’08”, ha vinto la terza tappa58esimadi ciclismo, disputata da Follonica (Grosseto) a Foligno (Perugia) e lunga 216 chilometri. Il belga ha preceduto, al termine di uno sprint innescato dall’olandese Mathieu Van der Poel, il tedesco Phil Bauhaus, secondo, e l’eritreo Biniam Girmay, terzo. Quarto Matteo Moschetti e quinto Simone Consonni. Filippoha conservato la maglia azzurra diclassifica generale. (Ansa). https://linktr.ee/ilfaroonline Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti ...

