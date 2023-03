Tirreno-Adriatico 2023, risultati e classifica terza tappa: ordine di arrivo, Philipsen trionfa in volata (Di mercoledì 8 marzo 2023) Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) trionfa nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2023 da Follonica a Foligno, 216 chilometri con passaggio dalla Toscana all’Umbria. La nuova frazione della corsa dei due mari è la penultima adatta ai velocisti e una fuga la caratterizza subito fin dai primi km, con quattro battistrada, Mattia e Davide Bais, Stefano Gandin e Alessandro Iacchi (gli ultimi tre in fuga anche ieri), che arrivano a guadagnare fino a sei minuti abbondanti. Vengono ripresi e ai meno 70 il gruppo torna compatto, poi nel finale uno strepitoso attacco della Jumbo Visma, con Van Aert e Roglic protagonisti, spezza il gruppo e toglie di mezzo alcuni velocisti. Ai meno tre dall’arrivo il gruppo torna compatto, ma è chiaro che alcuni sprinter ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Jasper(Alpecin Deceuninck)nelladellada Follonica a Foligno, 216 chilometri con passaggio dalla Toscana all’Umbria. La nuova frazione della corsa dei due mari è la penultima adatta ai velocisti e una fuga la caratterizza subito fin dai primi km, con quattro battistrada, Mattia e Davide Bais, Stefano Gandin e Alessandro Iacchi (gli ultimi tre in fuga anche ieri), che arrivano a guadagnare fino a sei minuti abbondanti. Vengono ripresi e ai meno 70 il gruppo torna compatto, poi nel finale uno strepitoso attacco della Jumbo Visma, con Van Aert e Roglic protagonisti, spezza il gruppo e toglie di mezzo alcuni velocisti. Ai meno tre dall’il gruppo torna compatto, ma è chiaro che alcuni sprinter ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - amicofracito : RT @SpazioCiclismo: La Jumbo-Visma prova il colpo nel vento grazie a Wout Van Aert, ma la spunta Jasper Philipsen perfettamente lanciato da… - SpazioCiclismo : La Jumbo-Visma prova il colpo nel vento grazie a Wout Van Aert, ma la spunta Jasper Philipsen perfettamente lanciat… - fuori__luogo : RT @TirrenAdriatico: ?? @JasperPhilipsen vince la tappa 3 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! . ?? @JasperPhilipsen wins stage 3 of the 20… - MartinezVento : RT @TirrenAdriatico: ?? @JasperPhilipsen vince la tappa 3 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! . ?? @JasperPhilipsen wins stage 3 of the 20… -