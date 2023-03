Tirreno - Adriatico 2023 | Philipsen vince terza tappa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - rietin_vetrina : Torna nel Reatino la Tirreno-Adriatico, Mestichelli: “Grande giornata di sport e promozione del territorio” -

Finale emozionante. Buoni piazzamenti per Moschetti e ConsonniJasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) ha vinto la terza tappa della 58maCrédit Agricole, la Follonica - Foligno di 216 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) e Biniam Girmay (Intermarché - ...Lo ha detto la maglia azzurra della, Filippo Ganna, all'arrivo della terza tappa ai microfoni di Rai Sport. Non nasconde la sua gioia Philipsen, vincitore di giornata: 'Vincere è ...

Tirreno-Adriatico: Van der Poel uomo assist, Philipsen ringrazia La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 16.22 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della terza tappa della Tirreno-Adriatico! G ...Un successo netto in volata non si vedeva da tempo, oggi sul traguardo di Foligno, nella terza tappa della Tirreno-Adriatico, è stato così: nessun patema per Jasper Philipsen, guidato da un eccezional ...