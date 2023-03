Tirreno-Adriatico 2023 oggi: tappa Follonica-Foligno, orari, percorso, tv, streaming, favoriti (Di mercoledì 8 marzo 2023) oggi, mercoledì 8 marzo, si terrà la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2023, corsa a tappe italiana che proseguirà fino a domenica 12 marzo. Si riparte dalla vittoria in volata di Fabio Jakobsen e con Filippo Ganna ancora in maglia azzurra di leader. oggi la corsa lascerà la Toscana per transitare in Umbria. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su questa tappa. percorso Si parte da Follonica, sede di arrivo di ieri, per arrivare a Foligno dopo 216 km. tappa dunque ancora molto lunga, seconda per distanza in questa edizione solo a quella che i corridori affronteranno domani. Le uniche difficoltà di un percorso che dovrebbe favorire ancora i velocisti saranno il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023), mercoledì 8 marzo, si terrà la terzadella, corsa a tappe italiana che proseguirà fino a domenica 12 marzo. Si riparte dalla vittoria in volata di Fabio Jakobsen e con Filippo Ganna ancora in maglia azzurra di leader.la corsa lascerà la Toscana per transitare in Umbria. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su questaSi parte da, sede di arrivo di ieri, per arrivare adopo 216 km.dunque ancora molto lunga, seconda per distanza in questa edizione solo a quella che i corridori affronteranno domani. Le uniche difficoltà di unche dovrebbe favorire ancora i velocisti saranno il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - RuoteAmatoriali : @soudalquickstep 58°Tirreno-Adriatico: a Follonica prima italiana per il campione europeo Fabio Jakobsen… - RuoteAmatoriali : @FabioJakobsen 58°Tirreno-Adriatico: a Follonica prima italiana per il campione europeo Fabio Jakobsen… - RuoteAmatoriali : @TirrenAdriatico 58°Tirreno-Adriatico: a Follonica prima italiana per il campione europeo Fabio Jakobsen… - RuoteAmatoriali : 58°Tirreno-Adriatico: a Follonica prima italiana per il campione europeo Fabio Jakobsen -