Tirreno-Adriatico 2023, classifica generale aggiornata dopo terza tappa: Ganna maglia azzurra (Di mercoledì 8 marzo 2023) La classifica generale aggiornata dopo la terza tappa della Tirreno-Adriatico 2023, da Follonica a Foligno dopo 216 chilometri. Una frazione adatta ai velocisti anche quella con partenza dalla Toscana e trasferimento in Umbria, per questo motivo cambia poco o nulla in chiave classifica generale e Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) resta così al comando con distacchi immutati. A trionfare oggi, invece, è il velocista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Di seguito ecco la graduatoria con la top-10 della maglia azzurra. classifica aggiornata dopo LA terza ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Laladella, da Follonica a Foligno216 chilometri. Una frazione adatta ai velocisti anche quella con partenza dalla Toscana e trasferimento in Umbria, per questo motivo cambia poco o nulla in chiavee Filippo(Ineos-Grenadiers) resta così al comando con distacchi immutati. A trionfare oggi, invece, è il velocista belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Di seguito ecco la graduatoria con la top-10 dellaLA...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PIPPOOOOOOOOOOO ?????? La 58ª edizione della Tirreno-Adriatico si apre con la vittoria di Filippo Ganna nella cron… - amicofracito : RT @SpazioCiclismo: La Jumbo-Visma prova il colpo nel vento grazie a Wout Van Aert, ma la spunta Jasper Philipsen perfettamente lanciato da… - SpazioCiclismo : La Jumbo-Visma prova il colpo nel vento grazie a Wout Van Aert, ma la spunta Jasper Philipsen perfettamente lanciat… - fuori__luogo : RT @TirrenAdriatico: ?? @JasperPhilipsen vince la tappa 3 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! . ?? @JasperPhilipsen wins stage 3 of the 20… - MartinezVento : RT @TirrenAdriatico: ?? @JasperPhilipsen vince la tappa 3 della Tirreno-Adriatico @CA_Ita 2023! . ?? @JasperPhilipsen wins stage 3 of the 20… -