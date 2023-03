Tiro con l’arco, campionati italiani indoor: a Rimini 1300 arcieri (Di mercoledì 8 marzo 2023) Saranno oltre 1.300 gli arcieri iscritti ai campionati italiani indoor di Tiro con l’arco a Rimini. Da domani, giovedì 9 marzo, a domenica al Padiglione Ovest della Fiera di Rimini (Ingresso Ovest in Via San Martino in Riparotta, 19) 282 società diverse si contenderanno i titoli in palio. Il primo giorno della manifestazione sarà tutto dedicato all’arco nudo con le qualifiche e l’assegnazione dei titoli di classe al mattino, e al pomeriggio eliminatorie e finali che assegneranno i titoli assoluti. Venerdì spazio (con lo stesso programma) ai compound, mentre sabato gli occhi saranno puntati sulla gara dell’arco olimpico con i due turni di qualifiche che assegneranno i titoli di classe e comporranno anche i tabelloni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) Saranno oltre 1.300 gliiscritti aidicon. Da domani, giovedì 9 marzo, a domenica al Padiglione Ovest della Fiera di(Ingresso Ovest in Via San Martino in Riparotta, 19) 282 società diverse si contenderanno i titoli in palio. Il primo giorno della manifestazione sarà tutto dedicato alnudo con le qualifiche e l’assegnazione dei titoli di classe al mattino, e al pomeriggio eliminatorie e finali che assegneranno i titoli assoluti. Venerdì spazio (con lo stesso programma) ai compound, mentre sabato gli occhi saranno puntati sulla gara delolimpico con i due turni di qualifiche che assegneranno i titoli di classe e comporranno anche i tabelloni ...

