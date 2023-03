Tiro a volo, Coppa del Mondo Doha 2023: nello skeet misto Lodde e Bacosi in finale per il terzo posto. Out Rossetti e Bartolomei (Di mercoledì 8 marzo 2023) Prosegue a Doha, in Qatar, la tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a volo: nelle qualificazioni dello skeet misto, specialità che sarà olimpica a Parigi 2024, centrano la finale per il terzo posto Luigi Lodde e Diana Bacosi, mentre vengono eliminati Gabriele Rossetti e Martina Bartolomei. Dopo i 150 piattelli delle qualificazioni, con 32 coppie al via, a primeggiare sono la Francia di Eric Delaunay e Lucie Anastassiou e Stati Uniti 1 di Vincent Hancock e Kimberly Rhode, che chiudono appaiati a quota 148/150 e si giocheranno il primo posto. La sfida per il gradino più basso del podio vedrà opposti, invece, Italia 2 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Prosegue a, in Qatar, la tappa delladeldi: nelle qualificazioni dello, specialità che sarà olimpica a Parigi 2024, centrano laper ilLuigie Diana, mentre vengono eliminati Gabrielee Martina. Dopo i 150 piattelli delle qualificazioni, con 32 coppie al via, a primeggiare sono la Francia di Eric Delaunay e Lucie Anastassiou e Stati Uniti 1 di Vincent Hancock e Kimberly Rhode, che chiudono appaiati a quota 148/150 e si giocheranno il primo. La sfida per il gradino più basso del podio vedrà opposti, invece, Italia 2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : TRE PODI AL VOLO ?? Debutto vincente dell'Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha (Qatar)! Nella prova di… - CatelliRossella : Tiro a volo: Cdm a Doha, Rossetti vince nello Skeet - Sport - ANSA - ForniAngelo1 : RT @Coninews: A colpo sicuro?? Ben tre podi per l’Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha. Trionfo di Gabriele Rossetti e terzo po… - ForniAngelo1 : RT @ItaliaTeam_it: TRE PODI AL VOLO ?? Debutto vincente dell'Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha (Qatar)! Nella prova di skee… - HikenNoFede2 : Shabazz Napier, detto Bazz, ha appena sbagliato un libero pesantissimo, si fiondano a rimbalzo i valenciani pronti… -