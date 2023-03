Tiro a volo, Coppa del Mondo Doha 2023: Luigi Lodde e Diana Bacosi terzi nello skeet misto! (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arriva un altro podio per l’Italia a Doha, in Qatar, nella tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a volo: nello skeet misto, specialità che sarà olimpica a Parigi 2024, si classificano al terzo posto Luigi Lodde e Diana Bacosi. La vittoria di tappa va a Stati Uniti 1 di Vincent Hancock e Kimberly Rhode, i quali, con una prova perfetta, annichiliscono la Francia di Eric Delaunay e Lucie Anastassiou, liquidati con un perentorio 6-0. La coppia statunitense rompe tutti i piattelli delle tre serie disputate. Gli score di 8-4, 8-6 ed 8-7 sanciscono il netto punteggio finale. Dura una serie in più il duello per il terzo posto, risoltosi sul punteggio di 6-2 in favore di Italia 2 di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 marzo 2023) Arriva un altro podio per l’Italia a, in Qatar, nella tappa delladeldimisto, specialità che sarà olimpica a Parigi 2024, si classificano al terzo posto. La vittoria di tappa va a Stati Uniti 1 di Vincent Hancock e Kimberly Rhode, i quali, con una prova perfetta, annichiliscono la Francia di Eric Delaunay e Lucie Anastassiou, liquidati con un perentorio 6-0. La coppia statunitense rompe tutti i piattelli delle tre serie disputate. Gli score di 8-4, 8-6 ed 8-7 sanciscono il netto punteggio finale. Dura una serie in più il duello per il terzo posto, risoltosi sul punteggio di 6-2 in favore di Italia 2 di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : TRE PODI AL VOLO ?? Debutto vincente dell'Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha (Qatar)! Nella prova di… - settalese : RT @Coninews: A colpo sicuro?? Ben tre podi per l’Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha. Trionfo di Gabriele Rossetti e terzo po… - Coninews : Quarto podio a Doha!?? Dopo i grandi risultati di ieri, l’Italia del tiro a volo si conferma in Coppa del Mondo in… - CatelliRossella : Tiro a volo: Cdm a Doha, Rossetti vince nello Skeet - Sport - ANSA - ForniAngelo1 : RT @Coninews: A colpo sicuro?? Ben tre podi per l’Italia del tiro a volo in Coppa del Mondo a Doha. Trionfo di Gabriele Rossetti e terzo po… -