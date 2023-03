Tim porta in rosso Vivendi: nel 2022 perdita di 1 miliardo per i francesi (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’adeguamento a fair value della partecipata italiana pesa per 1,34 miliardi. De Puyfontaine: «Le offerte sulla rete molto al di sotto del valore reale dell’asset» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 8 marzo 2023) L’adeguamento a fair value della partecipata italiana pesa per 1,34 miliardi. De Puyfontaine: «Le offerte sulla rete molto al di sotto del valore reale dell’asset»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Tim porta in rosso Vivendi: nel 2022 perdita di 1 miliardo per i francesi: L’adeguamento a fair value della parteci… - VillaggioTecno : TIM porta la fibra ottica ultraveloce a Pescia - soldi365 : TIM porta la fibra ottica ultraveloce a Pescia attraverso FiberCop - usernameashh : RT @annalisaa_p: CHIUSA LA PORTA DELLA TIM SI APRE IL PORTONE DELL’OREO PERCHÉ A NOI LA DISOCCUPAZIONE NON PIACE - Mattueyes : RT @annalisaa_p: CHIUSA LA PORTA DELLA TIM SI APRE IL PORTONE DELL’OREO PERCHÉ A NOI LA DISOCCUPAZIONE NON PIACE -