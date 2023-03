Tifosi Eintracht agguerriti | molti voleranno lo stesso in Italia per la gara di ritorno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | @sscnapoli, la protesta dei tifosi dell'@Eintracht - rep_napoli : Caos al Maradona, veleni sullo show: stop ai tifosi di Atalanta e Eintracht [di Marco Azzi] [aggiornamento delle 10… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Trasferta vietata ai tifosi per Napoli-Eintracht: i veri motivi del divieto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EINTRACHT - L'a.d. Hellmann: '2500 tifosi pronti da mesi, è un'ingerenza grave e inaccettabile' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EINTRACHT - L'a.d. Hellmann: '2500 tifosi pronti da mesi, è un'ingerenza grave e inaccettabile' -

dell'Francoforte non potranno sostenere il club nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli . Trasferta vietata per la sfida allo stadio Maradona di ...Detto fatto: l'aveva dato notizia del divieto di trasferta per i propriin vista del ritorno degli ottavi Champions contro il Napoli spiegando che nelle prossime ore avrebbero commentato la ...Glasner, il tecnico dell',Glasner, il tecnico dell', pensando di fare un ... Che Italia promette ainapoletani "Noi vogliamo essere trascinati alla vittoria dal pubblico di ...

Champions, vietata trasferta a Napoli per tifosi Eintracht Adnkronos

L'Eintracht Francoforte ha emanato un comunicato ufficiale in cui ha commentato il divieto di trasferta dei propri tifosi per la gara di Napoli: "I tifosi di entrambe le squadre si sono scontrati prim ...Reuters Axel Hellmann, amministratore delegato dell'Eintracht e attualmente amministratore delegato della Bundesliga, parla al sito ufficiale ...