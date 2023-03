Ti spedisco in convento 3 arriva a Roma: a soli due passi da San Pietro il set del docu-reality (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si trova a due passi da San Pietro, a Roma, il set della terza stagione di Ti spedisco in convento, il docu-reality targato discovery+. È a Roma, a due passi da San Pietro, il set della nuova stagione di Ti spedisco in convento, il docu-reality in 4 puntate prodotto da Fremantle per Warner Bros Discovery che sarà disponibile su Real Time dal 9 aprile e in streaming su discovery+. Tra le novità della terza stagione, una location tutta nuova, nella Capitale appunto. Si tratta del convento delle suore di San Giovanni Battista, sull'Aurelia Antica, a un paio di chilometri da San Pietro. Qui 5 giovani ragazze "ribelli" ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Si trova a dueda San, a, il set della terza stagione di Tiin, iltargato discovery+. È a, a dueda San, il set della nuova stagione di Tiin, ilin 4 puntate prodotto da Fremantle per Warner Bros Discovery che sarà disponibile su Real Time dal 9 aprile e in streaming su discovery+. Tra le novità della terza stagione, una location tutta nuova, nella Capitale appunto. Si tratta deldelle suore di San Giovanni Battista, sull'Aurelia Antica, a un paio di chilometri da San. Qui 5 giovani ragazze "ribelli" ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mattiabuonocore : Roma, a due passi da San Pietro, è la location scelta per la nuova edizione di Ti Spedisco in Convento - en29joy : Non le due stanze ingiustamente censurate perché il GF ora è ti spedisco in convento e i nostri e i donnalisi fanno… - iamgiusyaracri : RT @Iperborea_: Giaele avrà pensato che quando ha fatto “Ti spedisco in convento” era decisamente in un programma più libero #gfvip https… - puercocan : RT @Iperborea_: Giaele avrà pensato che quando ha fatto “Ti spedisco in convento” era decisamente in un programma più libero #gfvip https… - Alexandsissi : E io per stasera spengo, ci vediamo giovedì per la prossima puntata di ti spedisco in convento #gfvip -