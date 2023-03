Thomas Bricca | ha fatto sparire i video | indagato per favoreggiamento il nonno di uno dei sospettati di omicidio

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Leggi Anche Alatri, c'è un primoper l'diSi stringe il cerchio intorno all'assassino di. Gli inquirenti non hanno ancora risposto all'interrogativo di chi gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sallo_news : Nuovo indagato per l'omicidio di Alatri, è il nonno di Mattia Toson - infoitsport : Alatri – Omicidio Thomas Bricca, il telefonino di Mattia Toson sotto la lente dei Ris - CorriereCitta : Thomas Bricca, indagato il nonno del sospettato: ha fatto sparire i video e nascosto una scacciacani - infoitsport : Alatri, secondo indagato per omicidio Thomas Bricca - thexeon81 : Omicidio Thomas Bricca, indagato il nonno di uno dei sospettati: 'Ha fatto sparire i video' -

Leggi Anche Alatri, c'è un primo indagato per l'omicidio diSi stringe il cerchio intorno all'assassino di. Gli inquirenti non hanno ancora risposto all'interrogativo di chi gli abbia sparato, ma avrebbero già identificato sia gli autori ...Si allarga l'indagine sull'omicidio di, il 19enne di Alatri assassinato con un colpo di pistola alla fronte lo scorso 30 gennaio in largo Cittadini, nel centro storico della cittadina ernica. I carabinieri del comando ...è stato colpito e ucciso da un colpo di pistola lo scorso 30 gennaio ad Alatri mentre si trovava con gli amici nella zona del Girone. Da quanto emerso il vero obiettivo dell'agguato era ...

Omicidio di Thomas Bricca ad Alatri, c'è un nuovo indagato: è il nonno acquisito di Mattia Toson Open

C'è un altro indagato per l'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne raggiunto alla testa da un proiettile in una sparatoria avvenuta all'esterno di un bar ad Alatri (Frosinone) il 30 gennaio scorso. Si t ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...