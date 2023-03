ThinkPhone by Motorola è ufficialmente disponibile in Italia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lenovo ThinkPhone by Motorola è disponibile ufficialmente in Italia: ecco dove potete acquistarlo e a che prezzo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lenovobyin: ecco dove potete acquistarlo e a che prezzo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Lenovo ThinkPhone by Motorola disponibile in Italia

Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia del ThinkPhone by Motorola, lo smartphone per aziende e professionisti svelato al CES 2023 di Las Vegas. Le caratteristiche principali sono qualità costruttiva e sicurezza. Ovviamente si 'sposa' con i dispositivi brandizzati Lenovo Think.

ThinkPhone by Motorola arriva in Italia. Lo smartphone è stato presentato in anteprima nel corso del CES di Las Vegas a inizio anno ed ora finalmente fa il debutto ufficiale nel nostro Paese. Gli utenti italiani possono acquistare il nuovo ThinkPhone by Motorola con schermo pOLED, processore Snapdragon 8+ Gen 1 e Android 13 a 999,99 euro.

Google Workspace più sicuro: arriva la cifratura lato client

Google Workspace si aggiorna estendendo la Client Side Encrtyption (CSE) anche a Gmail e Calendar. Questo garantisce un maggior controllo sulle informazioni, che non sono accessibili nemmeno a Google.