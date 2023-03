Thiago Motta è il 'Coach of the month' di Febbraio della Serie A (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il premio Coach Of The month di Febbraio è stato assegnato all’allenatore del Bologna Thiago Motta. La consegna del trofeo avverrà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il premioOf Thediè stato assegnato all’allenatore del Bologna. La consegna del trofeo avverrà...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieA : Il premio 'Coach Of The Month' di febbraio è stato assegnato all’allenatore del @Bolognafc1909 Thiago Motta ?????? - ElBanfo : RT @SerieA: Il premio 'Coach Of The Month' di febbraio è stato assegnato all’allenatore del @Bolognafc1909 Thiago Motta ?????? - lagiorgiab : RT @SerieA: Il premio 'Coach Of The Month' di febbraio è stato assegnato all’allenatore del @Bolognafc1909 Thiago Motta ?????? - SeriousSpidey : RT @SerieA: Il premio 'Coach Of The Month' di febbraio è stato assegnato all’allenatore del @Bolognafc1909 Thiago Motta ?????? - Antoine_dlx : RT @SerieA: Il premio 'Coach Of The Month' di febbraio è stato assegnato all’allenatore del @Bolognafc1909 Thiago Motta ?????? -