The Mandalorian 3×02, recensione del secondo episodio della serie di Star Wars (Di mercoledì 8 marzo 2023) Titolo episodio: Capitolo 18: Le miniere di Mandalore. La serie: The Mandalorian 3, del 2023. Regia di: Rachel Morrison. Cast: Pedro Pascal, Grogu, Katee Sackhoff.Genere: fantasy, avventura, azione Durata minuti. Dove lo abbiamo visto: su Disney+, in lingua originale. Trama: Il Mandaloriano, insieme a Grogu, raggiunge Mandalore per concludere il proprio percorso di redenzione, ma non tutto andrà come previsto. <!







> C’è un piacevolissimo sentore di ritorno a casa, mentre scorrono le immagini del secondo episodio della terza stagione di The Mandalorian. La serie disponibile con un nuovo episodio ogni mercoledì su Disney+ sembra voler dare una scossa alle imprese del Mandaloriano e del ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 8 marzo 2023) Titolo: Capitolo 18: Le miniere di Mandalore. La: The3, del 2023. Regia di: Rachel Morrison. Cast: Pedro Pascal, Grogu, Katee Sackhoff.Genere: fantasy, avventura, azione Durata minuti. Dove lo abbiamo visto: su Disney+, in lingua originale. Trama: Ilo, insieme a Grogu, raggiunge Mandalore per concludere il proprio percorso di redenzione, ma non tutto andrà come previsto. C’è un piacevolissimo sentore di ritorno a casa, mentre scorrono le immagini delterza stagione di The. Ladisponibile con un nuovoogni mercoledì su Disney+ sembra voler dare una scossa alle imprese delo e del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... starwarsnewsit : Star Wars The Mandalorian: recensione Episodio 2 Stagione 3 - - _muffinbutton : THE MANDALORIAN GUARDAZIONE - badtasteit : #TheMandalorian3: qual è il segreto delle acque viventi? - ariadne_202 : Imbarazzante quanto io ami The Mandalorian ma non abbia mai visto nemmeno un film di Star Wars - OperaSpaziale : The Mandalorian 3 prima puntata in streaming su Disney+: recensione -