The Flash | Grant Gustin appende il costume al chiodo in un video dolceamaro

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La star dell'Arrowversedice addio al suo personaggio di Thein un emozionantedopo aver completato le riprese della nona e ultima stagione. La star dell'Arrowversedirà addio al suo personaggio di Thedopo nove gloriose stagioni. L'attore ha pubblicato uno stringentesul suo account Instagram in cui si congeda dal personaggio di Barry Allenndo ilnell'armadietto del camerino. La produzione della nona e ultima stagione di Thesi è conclusa lo scorso fine settimana a Vancouver, in Canada.ha aspettato qualche giorno prima di salutare il personaggio alla sua maniera con l'emozionante ...

... riprodotto in dozzine dimob nelle piazze di mezzo mondo. Da allora tutto è cambiato, il ... "Le mie donne velate libere di scegliere" Sharbat Gula,"Afghan girl" whose eyes captured...si concentrerà sul Multiverso unendo diversi personaggi provenienti da tutto l'universo DC. Il film includerà le incarnazioni di Batman di Michael Keaton e Ben Affleck. Questa scelta ...Grant Gustin ha terminato le riprese die l'attore ha detto addio allo show condividendo un video e delle foto dal set. Nel filmato l'interprete di Barry Allen appende per l'ultima volta il suo costume da supereroe nella propria ...

