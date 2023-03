The Big Door Prize: il trailer della nuova commedia di David West Read (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ecco il trailer di The Big Door Prize, la nuova serie comedy Apple Original del creatore premiato agli Emmy David West Read. Apple TV+ ha appena diffuso il trailer ufficiale di The Big Door Prize, la serie comedy creata dal vincitore del premio Emmy David West Read e interpretata da un cast corale guidato da Chris O'Dowd. Lo show, composto da 10 episodi della durata di mezz'ora ciascuno, sarà presentata in anteprima al prossimo SXSW e farà il suo debutto su Apple TV+ il 29 marzo con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni mercoledì, fino al 17 maggio. Basata sull'omonimo romanzo di M.O. Walsh, la serie racconta la storia di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ecco ildi The Big, laserie comedy Apple Original del creatore premiato agli Emmy. Apple TV+ ha appena diffuso ilufficiale di The Big, la serie comedy creata dal vincitore del premio Emmye interpretata da un cast corale guidato da Chris O'Dowd. Lo show, composto da 10 episodidurata di mezz'ora ciascuno, sarà presentata in anteprima al prossimo SXSW e farà il suo debutto su Apple TV+ il 29 marzo con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni mercoledì, fino al 17 maggio. Basata sull'omonimo romanzo di M.O. Walsh, la serie racconta la storia di ...

