(Di mercoledì 8 marzo 2023) TFA: tanti insegnanti danno per scontato che il requisito "tredi" sia l'unico e sufficiente per accedere alsenza doversi cimentare nelle prove preselettive. La normativa però non dice questo e per poter arrivare a questo risultato occorre una modifica o una deroga. L'articolo TFA, con tredisual

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : TFA sostegno VIII ciclo, con tre anni di servizio su sostegno accedo direttamente al corso? [CONSULENZA] - uil_rua : Obiettivo Scuola ( - zagata18 : @G_Valditara I precari storici in 2fascia con il servizio ESCLUSIVO sul SOSTEGNO vanno stabilizzati. Modifichi la… - TecnicaScuola : TFA sostegno, le prove di accesso saranno tre: preselettiva, scritta e orale -- - zagata18 : @G_Valditara @qnazionale Ancora nulla di fatto, nessuna modifica la L79/2022 accesso diretto al TFA per i precari s… -

Lo scorso 3 novembre, l'Equity Committee della Toronto Metropolitan Faculty Association () in ...questo articolo Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo:...Cosa fare [CONSULENZA] laureati in Scienze della formazione primaria diplomati magistrale entro anno scolastico 2001/02 abilitati all'estero specializzatiVII ciclo Al momento il ...Cosa fare [CONSULENZA] laureati in Scienze della formazione primaria diplomati magistrale entro anno scolastico 2001/02 abilitati all'estero specializzatiVII ciclo Al momento il ...

TFA sostegno VIII ciclo, con tre anni di servizio su sostegno accedo direttamente al corso [CONSULENZA] Orizzonte Scuola

Considerando i posti complessivi autorizzati dal Mef nel 2021, all’appello mancano 42mila posti per i ruoli sul sostegno per l’a.s. 2024-25.'L'Università della Valle d'Aosta dovrebbe essere un Ente al servizio della comunità e non dovrebbe utilizzare i criteri di un'azienda' ...