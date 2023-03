Teseo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nonostante il clima di guerra, il Marocco in cui André Gide si ritira dal 1944 al ’46 nella casa dell’amico Jacques Heurgon è un luogo di esilio e meditazione. Lì, a un anno dal premio Nobel, Gide si dedica alla stesura del suo . La classicità, materia riscontrabile un po’ ovunque nel primo Novecento – da Eliot a Borges –, fa così capolino anche nell’opera dell’autore francese, in una trasfigurazione dal sapore giacobino e protestante. E’ un spudorato infatti quello di Gide, impaziente e ironico, malandrino e ostinato, la cui narrazione amalgama considerazioni autobiografiche al racconto allegorico. La vicenda è sempre quella – , Minosse, Arianna, Dedalo, il Minotauro e così via – e anche la trasposizione metaforica, tipica delle reinterpretazioni contemporanee del mito, non è mai nascosta. Come nel celeberrimo racconto di Borges coevo a quello di Gide, la storia assume una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nonostante il clima di guerra, il Marocco in cui André Gide si ritira dal 1944 al ’46 nella casa dell’amico Jacques Heurgon è un luogo di esilio e meditazione. Lì, a un anno dal premio Nobel, Gide si dedica alla stesura del suo . La classicità, materia riscontrabile un po’ ovunque nel primo Novecento – da Eliot a Borges –, fa così capolino anche nell’opera dell’autore francese, in una trasfigurazione dal sapore giacobino e protestante. E’ un spudorato infatti quello di Gide, impaziente e ironico, malandrino e ostinato, la cui narrazione amalgama considerazioni autobiografiche al racconto allegorico. La vicenda è sempre quella – , Minosse, Arianna, Dedalo, il Minotauro e così via – e anche la trasposizione metaforica, tipica delle reinterpretazioni contemporanee del mito, non è mai nascosta. Come nel celeberrimo racconto di Borges coevo a quello di Gide, la storia assume una ...

