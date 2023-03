**Terzo Polo: Rosato, 'no nomi in simbolo nuovo partito, Calenda d'accordo'** (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Concordiamo, insieme con Carlo Calenda, sul fatto che non ci debba essere nessun nome all'interno del simbolo del nuovo partito”. Lo ha detto Ettore Rosato, Deputato Azione-Italia Viva e Segretario Copasir, nel corso di War Room, il format web di Enrico Cisnetto. “Nelle ultime elezioni lo abbiamo inserito perché volevamo essere riconoscibili in una campagna elettorale molto difficile. Per noi è scontato ma le persone avevano bisogno di un ancoraggio e noi abbiamo fatto questa scelta con grande convinzione e coraggio. Ora è iniziato un nuovo percorso– ha concluso Rosato – gli elettori non si aspettano un'aggregazione finta e elettorale. Tutti concordiamo che non ci debba essere nessun nome nel simbolo”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "Concordiamo, insieme con Carlo, sul fatto che non ci debba essere nessun nome all'interno deldel”. Lo ha detto Ettore, Deputato Azione-Italia Viva e Segretario Copasir, nel corso di War Room, il format web di Enrico Cisnetto. “Nelle ultime elezioni lo abbiamo inserito perché volevamo essere riconoscibili in una campagna elettorale molto difficile. Per noi è scontato ma le persone avevano bisogno di un ancoraggio e noi abbiamo fatto questa scelta con grande convinzione e coraggio. Ora è iniziato unpercorso– ha concluso– gli elettori non si aspettano un'aggregazione finta e elettorale. Tutti concordiamo che non ci debba essere nessun nome nel”.

