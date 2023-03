Terza tappa Tirreno-Adriatico 2023 | Philipsen vince di forza | Ganna sempre in azzurro

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Jacobla, da Follonica a Foligno di 216 km. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha battuto in volata Phil Bahauas e Biniam Girmay. Filippoconserva la maglia azzurra di leader con 28? di vantaggio su Kamina.: COSA È ACCADUTO Dopo essere stato battuto nella frazione di ieri, quest’oggisi è preso la rivincita sfruttando il gran lavoro fatto per lui dal compagno di squadra Van der Poel che ha preparato la volata al belga, il quale si è imposto su Bauhaus e Girmay. La classifica generale resta invariata con Filippoche ...

Ladella Tirreno - Adriatico di ciclismo, da Follonica e Foligno di 216 chilometri va al belga dell'Alpecin - Deceuninck Jasper Philipsen , che in volata regola Phil Bauhaus, della ...La stella Van der Poel si traveste da ultimo uomo del treno e Jasper Philipsen non può far altro che finalizzare. Sul traguardo delladella Tirreno - Adriatico Follonica - Foligno di 216 km, il 25enne belga della Alpecin conquista la 25ª vittoria in carriera, la prima in Italia. E si rifà del secondo posto di ieri alle ...

L’olandese tira perfettamente la volata per il compagno di squadra. Per il belga 25ª vittoria in carriera. Quarto posto per Moschetti, quinto Consonni. Ganna sempre leader. Domani Greccio-Tortoreto di ...Da lunedì 6 a domenica 12 marzo 2023, si disputerà la Tirreno-Adriatico 2023 di ciclismo su strada: a Foligno oggi si è conclusa la terza tappa, una frazione in linea di 216 km partita da Follonica il ...