Terre rare made in Europe, il piano (Di mercoledì 8 marzo 2023) La strategia della Commissione Europea prevede di coprire il 10% del fabbisogno comunitario con l'estrazione su territorio Europeo, il 15% tramite il riciclo e portare al 40% la lavorazione delle materie prime critiche Leggi su wired (Di mercoledì 8 marzo 2023) La strategia della Commissionea prevede di coprire il 10% del fabbisogno comunitario con l'estrazione su territorioo, il 15% tramite il riciclo e portare al 40% la lavorazione delle materie prime critiche

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Ue fissa al 70% il limite di terre rare da Cina e Paesi terzi #ue #terrerare #8marzo - atsky2022 : Questo tweet non è circostanziato ma sia noto che le terre rare non sono rare e che quasi ogni cosa è disponibile a… - ElettraRelettra : RT @Forchielli: UE ???? estrarre il 10% delle terre rare entro il 2030 e raffinarne il 40% ?? a parte che sono obiettivi ridicoli la tragedia… - Mmyg263 : @ellyesse @chetempochefa Elly, hai spiegato da Fazio come la massiva produzione dell'auto elettrica richieda l'estr… - RadioAttivo2 : RT @Forchielli: UE ???? estrarre il 10% delle terre rare entro il 2030 e raffinarne il 40% ?? a parte che sono obiettivi ridicoli la tragedia… -