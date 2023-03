Terra Amara anticipazioni 9 marzo 2023 | orario su Canale 5 | la puntata di oggi in streaming su Mediaset Infinity

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionetvsoap : #TerraAmara Eh sì cara Sermin, la figuraccia è dietro l'angolo e l'avrai voluta tu! Nelle future puntate della soap… - itbisss : I protagonisti di terra AMARA sono musulmani? #terraamara - redazionetvsoap : Un'accorata richiesta di scuse, ma anche un tentativo per cambiare il corso del destino. Tante cose in arrivo a… - ADelleNotizie : Anticipazioni Terra Amara, Yilmaz svela i retroscena della morte di Behzat - LinkaTv : E' iniziato Terra Amara - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: -

Nuovo appuntamento oggi mercoledì 8 marzo 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Gaffur riesce a consegnare i soldi ad Hunkar, ignara di tutto. Saniye sospetta che Gaffur abbia combinato qualche guaio e lo mette in guardia. Sermin rimane nascosta ...La perfida ermin Yaman (Sibel Taçolu) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate italiane di. Ciò avverrà non soltanto per la falsa denuncia che farà ai danni dell'ex marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydn), ma anche per via della sua relazione extraconiugale con Hatip Tellidere (...Dopo la brutta fine di Bezhat, Behice è ospite di Yilmaz e Fekeli e lei si ricrede sul loro conto. Yilmaz appare molto turbato: non riesce a dimenticare Zuleyha, ma al tempo stesso non intende far ...

Anticipazioni Terra Amara, scoperta inquietante di Yilmaz: grande sofferenza! ILSIPONTINO.NET

Le prossime puntate di Terra Amara rivelano molti colpi di scena e finalmente Demir tornerà in libertà dopo la prigione.Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 13 al 18 marzo 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.