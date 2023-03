Ternana | uomini e donne si allenano insieme in occasione dell’8 marzo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Indella Festa della donna, durante la mattinata di questo mercoledì 8, è andato in scena un riscaldamento muscolare diverso dal solito nell’antistadio “Giorgio Taddei” di Terni. I calciatori della, infatti, hanno iniziato la seduta condividendo il campo con le ragazze della prima squadra femminile, team che milita nel campionato nazionale di Serie B. “Un gesto semplice e di sensibilizzazione, apprezzato da tutti – ha commentato la società sul sito ufficiale della–. Un momento di condivisione per ricordare, una volta in più, che differenze non esistono”. SportFace.

