Tensione Usa-Cina, il rischio di un’escalation: “Si attrezzano anche per un possibile scontro militare. La miccia più pericolosa? Resta Taiwan” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Cina e Stati Uniti si stanno attrezzando per uno scontro che non può più essere considerato solo economico o diplomatico, ma che contempla anche la possibilità di una crisi di tipo militare. E le ultime dure dichiarazioni del ministro degli Esteri di Pechino, Qin Gang, non sono altro che la prova di un costante e graduale deterioramento dei rapporti tra le due potenze mondiali. Per Giorgio Cuscito, analista di Limes esperto di geopolitica cinese e dell’Indo-Pacifico, l’ultimo episodio dell’escalation tra Washington e Pechino deve preoccupare proprio perché si tratta del nuovo stadio in un processo che va ormai avanti da anni e che non ha ancora conosciuto un vero cambio di rotta: “Dichiarazioni così nette da parte dei vertici cinesi non si sentivano da molto tempo – spiega a Ilfattoquotidiano.it -, sono il frutto di un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023)e Stati Uniti si stanno attrezzando per unoche non può più essere considerato solo economico o diplomatico, ma che contemplala possibilità di una crisi di tipo. E le ultime dure dichiarazioni del ministro degli Esteri di Pechino, Qin Gang, non sono altro che la prova di un costante e graduale deterioramento dei rapporti tra le due potenze mondiali. Per Giorgio Cuscito, analista di Limes esperto di geopolitica cinese e dell’Indo-Pacifico, l’ultimo episodio dell’escalation tra Washington e Pechino deve preoccupare proprio perché si tratta del nuovo stadio in un processo che va ormai avanti da anni e che non ha ancora conosciuto un vero cambio di rotta: “Dichiarazioni così nette da parte dei vertici cinesi non si sentivano da molto tempo – spiega a Ilfattoquotidiano.it -, sono il frutto di un ...

