(Di mercoledì 8 marzo 2023) Non è stato un bell’inizio di 2023 per. Il carrarino si sarebbe aspettato, di sicuro qualcosa di più nella trasferta sudamericana. A fare una valutazione sul Corriere dello Sport, è stato il suo tecnico,, e da parte del coach nostrano sono arrivati degli spunti interessanti. In primis, si è voluto approfondire l’aspetto squisitamente mentale. Si è evidenziato, infatti, come il toscano abbia subìto molto le battute d’arresto nei tornei di Buenos Aires, Rio de Janeiro e di Santiago, dove evidentemente era convinto di ambire a traguardi ben più prestigiosi, rispetto a una sola vittoria in quattro partite affrontate. “L’importante è lasciarsi alle spalle questa trasferta, negativa dal punto di vista dei risultati, ma che ha offerto comunque qualche spunto. Siamo arrivati pensando di trovare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, Simone Tartarini: “Lorenzo Musetti ha assunto un atteggiamento negativo, deve superarlo!” - - News24Tennis : Lorenzo Musetti sta attraversando un periodo difficile di sconfitte, e il suo allenatore Simone Tartarini ha analiz… -

