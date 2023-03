Tennis | Guido Monaco | “Per Sinner è arrivato il momento di vincere un 1000 | sono preoccupato per Berrettini”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Questa sera comincia il Mastersdi Indian Wells, il primo dell’anno. Sul cemento americano, però, come già ben noto non sarà presente Novak Djokovic, che non è potuto volare negli Stati Uniti essendo privo del vaccino al Covid-19. Questo è anche il primo argomento trattato nell’intervista al giornalista, ospite della trasmissioneMania, di Dario Puppo e visibile su Sport2U e sui canali social di OA Sport. Queste le sue parole sulla situazione del numero uno del mondo: “Djokovic arriva da una stagione passata vissuta a singhiozzo. Ha fatto un vero e proprio miracolo sul piano sportivo, visto che è sempre difficile rientrare ogni volta dopo lunghi periodi di inattività. Probabilmente ha giocato a Dubai perchè già sapeva di dover saltare iamericani. Va detto che quando trovi ...