Temptation Island: casting per la nuova edizione. Ecco come partecipare e chi sarà il prossimo conduttore (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'annuncio era arrivato direttamente da Pier Silvio Berlusconi lo scorso novembre 2022 in conferenza stampa: Temptation Island torna in onda nell'estate del 2023. Oggi la conferma ufficiale via social ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 marzo 2023) L'annuncio era arrivato direttamente da Pier Silvio Berlusconi lo scorso novembre 2022 in conferenza stampa:torna in onda nell'estate del 2023. Oggi la conferma ufficiale via social ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Temptation Island 2023, l'ultimo indizio sul ritorno in tv arriva dai social - profiter0le : RT @diasphire: ormai non me ne frega più niente io voglio solo temptation island e tentatori e tentatrici incappucciati ho un video per te… - leggoit : Temptation Island: casting per la nuova edizione. Ecco come partecipare e chi sarà il prossimo conduttore - L_eristico : @Ma_rcell0 Preparati psicologicamente perché non sarebbe la prima coppia che dopo U&D se ne va a temptation island ?? - L_eristico : Comunque ve li immaginate Ida e Alessandro a Temptation island? #uominiedonne -