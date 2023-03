Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi: Luca Onestini in ascesa, Milena rischia (Di mercoledì 8 marzo 2023) Televoto Grande Fratello vip percentuali oggi. Domani andrà in onda una nuova puntata del Gf vip che decreterà l’eliminazione di uno tra i concorrenti in nomination: Milena Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Luca Onestini. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico sui principali forum dedicati ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)vip. Domani andrà in onda una nuova puntata del Gf vip che decreterà l’eliminazione di uno tra i concorrenti in nomination:Miconi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e. Andiamo a scoprire come si sta orientando il pubblico sui principali forum dedicati ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GraziaDeNicola1 : @EricaLobby Non parla di amicizia tra Daniele e Luca ma tra Luca ed Oriana e un grande amico non salva l'uomo del q… - Tag24news : Al termine della puntata di ieri del Gf vip si è aperto ufficialmente il televoto con la consueta domanda: chi vuoi… - ___rkomi____ : btw per me sarebbe un grande grandissimo sì cioè immaginate la nostra vittoria nel 2019 se avesse fatto lei lo stag… - Martyfrongillo : @SamTonellato una grande strategia infatti lei è al televoto e c'è anche davide e daniele no che grande stratega la fata - ssolskeen : una grande strategia infatti lei è al televoto e c'è anche davide e daniele no che grande stratega la fata #gfvip -